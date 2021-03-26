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Боевики восемь раз обстреляли украинские позиции на Донбассе

Новина українською → Украина, Пятница 26 марта 2021 07:44
Боевики восемь раз обстреляли украинские позиции на Донбассе Фото: ситуация на Донбассе (ООС via Facebook)
Автор: РБК-Украина

Боевики на Донбассе продолжают нарушать режим тишины. Только за прошедшие сутки, 25 марта, оккупанты обстреляли позиции украинских военных восемь раз.

Об этом сообщает пресс-центр командования ООС.

Нарушение режима прекращения огня зафиксировали возле поселка Светлодарск. Там оккупанты открывали огонь в сторону позиций украинских военных из ручных и станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Кроме того, было неспокойно и вблизи Майорска. Там оккупанты обстреляли наши позиции из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

Также возле Богдановки российско-оккупационные войска открыли огонь из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. А возле Широкиного оккупанты применяли подствольные гранатометы, ручные противотанковые гранатометы и стрелковое оружие.

"Боевых потерь среди личного состава Объединенных сил вследствие вражеских обстрелов нет", - говорится в сообщении.

Напомним, оккупанты на Донбассе обстреляли Светлодарск. По украинским военным стреляли из гранатометов и пулеметов.

Ранее сообщалось, что Россия использует Донбасс как полигон для испытания нового оружия. Об этом рассказал генерал-полковник Александр Сирський.

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