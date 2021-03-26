Боевики восемь раз обстреляли украинские позиции на Донбассе
Боевики на Донбассе продолжают нарушать режим тишины. Только за прошедшие сутки, 25 марта, оккупанты обстреляли позиции украинских военных восемь раз.
Об этом сообщает пресс-центр командования ООС.
Нарушение режима прекращения огня зафиксировали возле поселка Светлодарск. Там оккупанты открывали огонь в сторону позиций украинских военных из ручных и станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
Кроме того, было неспокойно и вблизи Майорска. Там оккупанты обстреляли наши позиции из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.
Также возле Богдановки российско-оккупационные войска открыли огонь из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. А возле Широкиного оккупанты применяли подствольные гранатометы, ручные противотанковые гранатометы и стрелковое оружие.
"Боевых потерь среди личного состава Объединенных сил вследствие вражеских обстрелов нет", - говорится в сообщении.
Напомним, оккупанты на Донбассе обстреляли Светлодарск. По украинским военным стреляли из гранатометов и пулеметов.
Ранее сообщалось, что Россия использует Донбасс как полигон для испытания нового оружия. Об этом рассказал генерал-полковник Александр Сирський.