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Бойовики двічі обстрілювали позиції ООС на Донбасі

Новость на русском → Донбас, П'ятниця 26 березня 2021 18:37
Бойовики двічі обстрілювали позиції ООС на Донбасі Фото: українські військові (facebook.com/pressjfo.news)
Автор: РБК-Україна

У п'ятницю, 26 березня, збройні формування Російської Федерації двічі порушили режим припинення вогню. В результаті ворожих обстрілів четверо українських військових загинули, ще двоє отримали поранення.

Про це повідомляє прес-центр штабу операції Об'єднаних сил в Facebook.

Так, бойовики здійснили прицільний обстріл українських позицій недалеко від населеного пункту Шуми. Окупанти стріляли з заборонених мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, автоматичних гранатометів станкових і великокаліберних кулеметів.

"В результаті обстрілу четверо військовослужбовців зі складу Об'єднаних сил загинули, двоє отримали поранення. Пораненим воїнам оперативно надали першу медичну допомогу та доставили до лікувального закладу", - йдеться в повідомленні.

Крім того, в передмісті селища Майорськ російсько-окупаційні війська відкривали вогонь з великокаліберних кулеметів, ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.

Українські військові відкривали вогонь у відповідь на ворожі обстріли.

Українська сторона СЦКК повідомила представників ОБСЄ про дії збройних формувань Російської Федерації.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що українська делегація в Тристоронньої контактної групи збирається на екстрену внутрішню нараду через обстріли і загибель військових.

Раніше повідомлялося, що за минулу добу, 25 березня, окупанти обстріляли позиції українських військових вісім разів.

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