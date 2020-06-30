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Боевики дважды нарушили "тишину" на Донбассе, двое военных ранены

Новости » Происшествия     30.06.2020 - 17:34
Боевики дважды нарушили "тишину" на Донбассе, двое военных ранены
Фото: ситуация на Донбассе (flickr)

На участках разведения режим "тишины" придерживался

Во вторник, 30 июня, вооруженные формирования Российской Федерации два раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе. В результате вражеских обстрелов двое военных получили ранения.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", оккупанты обстреляли украинские позиции вблизи Невельского. Боевики вели огонь из минометов 120-го калибра, выпустив при этом 18 мин.

Также пророссийские боевики открывали огонь и в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", недалеко от Новозвановки. Оккупанты применили запрещенные минского договоренностям 120-ти мм минометы, ручные противотанковые гранатометы и стрелковое оружие.

Двое украинских военных во время обстрелов получили осколочные ранения. Их эвакуировали с места происшествия и доставили в военно-медицинские учреждения. Их состояние здоровья удовлетворительное.

На участках разведения режим "тишины" придерживался.

Напомним, за минувшую неделю на Донбассе ликвидировали десять боевиков, еще девять получили ранения.

Кроме того, на выходных боевики целенаправленно обстреляли жилые дома мирных жителей Донбасса.

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Автор: РБК-Украина

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