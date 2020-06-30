Бойовики двічі порушили "тишу" на Донбасі, двоє військових поранені

Фото: ситуація на Донбасі (flickr)

На ділянках розведення режим "тиші" дотримувався

У вівторок, 30 червня, збройні формування Російської Федерації два рази порушили режим припинення вогню на Донбасі. В результаті обстрілу ворожих двоє військових отримали поранення.

Про це повідомляє прес-центр штабу операції Об'єднаних сил.

В районі відповідальності оперативно-тактичної групи "Схід", окупанти обстріляли українські позиції поблизу Невельського. Бойовики вели вогонь з мінометів 120-го калібру, випустивши при цьому 18 мін.

Також проросійські бойовики відкривали вогонь і в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", недалеко від Новозванівки. Окупанти застосували заборонені мінськими домовленостями 120-мм міномети, ручні протитанкові гранатомети і стрілецьку зброю.

Двоє українських військових під час обстрілу отримали осколкові поранення. Їх евакуювали з місця події та доставили у військово-медичні установи. Їх стан здоров'я задовільний.

На ділянках розведення режим "тиші" дотримувався.

Нагадаємо, за минулий тиждень на Донеччині ліквідували десять бойовиків, ще дев'ять отримали поранення.

Крім того, на вихідних бойовики цілеспрямовано обстріляли житлові будинки мирних жителів Донбасу.

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Автор: РБК-Україна