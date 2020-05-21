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"Укроборонпром" намерен выпускать боевые дроны вместе с частным бизнесом

Новости » Общество     21.05.2020 - 12:14
"Укроборонпром" намерен выпускать боевые дроны вместе с частным бизнесом
Фото: в Украине готовят производство боевых дронов (ukroboronprom.com.ua)

В Украине готовятся выпускать боевые дроны для Вооруженных сил

Государственный концерн "Укроборонпром" планирует выпускать боевые беспилотные летательные аппараты. К сотрудничеству могут привлечь частный бизнес.

Об этом заявила замгендиректора "Укроборонпрома" по инновациям Надежда Васильева, передает пресс-служба концерна.

По ее слова, сотрудничество с частным сектором начали обсуждать на примере дронов, поскольку на сегодня разработано большое количество легких разведывательных и мониторинговых комплексов, однако нет боевых, которые можно поставить на вооружение.

"На следующей неделе мы планируем обсуждение этих бизнес-моделей сотрудничества в Министерстве экономики", - заявила Васильева.

В свою очередь представители Генерального штаба ВСУ объяснили, что ключевой причиной того, что готовые дроны не принимают на вооружение, является нехватка их испытаний в реальных боевых условиях на полигонах.

Напомним, ранее сообщалось, что в 2020 году Министерство обороны планирует закупить около 3 тысяч ракетных комплексов и ракет к ним на сумму более 2,4 млрд гривен. На финансирование ракетной программы выделили на 300 млн гривен больше, чем в 2019 году. Планируется закупка серийных образцов комплексов "Нептун" и "Ольха".

Автор: Иван Петров

Теги Новости Украины Укроборонпромбеспилотник
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