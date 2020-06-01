Бойовики з дрона знову атакували позиції ООС на Донбасі, є поранений

Український боєць отримав поранення в районі Гнутового
Бойовики на Донбасі в черговий раз з дрона атакували українські позиції на Донбасі. В результаті обстрілу поранення отримав один боєць.
Про це йдеться в повідомленні прес-центру штабу операції Об'єднаних сил (ООС) в Facebook.
Повідомляється, що бойовики в черговий раз порушили режим припинення вогню і обстріляли позиції в районі Гнутового Донецької області.
"Супротивник з безпілотного літального апарату скинув постріл ВОГ-17 над позиціями Об'єднаних сил. В результаті вибуху один український військовослужбовець отримав осколкове поранення", - йдеться в повідомленні.
Пораненого вже доставили до лікарні, йому надали медичну допомогу. Також повідомляється, що українська сторона відкривала вогонь у відповідь.
Нагадаємо, напередодні бойовики обстріляли позиції поблизу Оріхового Луганській області з мінометів, втрат серед українських військових не було.
Раніше також стало відомо, що "Укроборонпром" планує випускати бойові безпілотні літальні апарати, а до співпраці можуть залучити приватний бізнес.
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Автор: РБК-Україна