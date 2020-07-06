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Боевики на Донбассе снова задержали одного из участников обмена пленными

Новости » Происшествия     06.07.2020 - 15:28
Боевики на Донбассе снова задержали одного из участников обмена пленными
Фото: боевики на Донбассе (wikipedia by Yevgen Nasadyuk)

Его обвиняют в якобы повреждении опоры железнодорожного моста

Боевики третий раз задерживают одного из участников обмена пленными, жителя Донецка Григория Синченко. Его подозревают в якобы совершении терактов.

Об этом сообщают сепаратистские СМИ.

Его обвиняют в якобы повреждении опоры железнодорожного моста в Пролетарском районе Донецка.

До этого боевики самопровозглашенной "ДНР" объявили в розыск украинского заложника Георгия Синченко после его побега.

Отметим, впервые боевики задержали Синченко по подозрению "в подрыве торговых киосков и линии электропередачи". Однако, 27 декабря 2017 года он был освобожден в рамках обмена пленными.

Ранее сообщалось, что в плену боевиков на оккупированном Донбассе удерживаются 214 украинцев.

Напомним, 16 апреля состоялся обмен пленными между Украиной и пророссийскими боевиками из так называемых "ДНР" и "ЛНР".

Недавно адвокат украинских политзаключенных в РФ Николай Полозов заявил об отсутствии прогресса в вопросе освобождения заложников Кремля.

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Автор: Анастасия Рокитна

Теги Новости Украины обмен пленнымиДНР
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