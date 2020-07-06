ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Бойовики на Донбасі знову затримали одного з учасників обміну полоненими

Новини » Надзвичайні події     06.07.2020 - 15:28
Бойовики на Донбасі знову затримали одного з учасників обміну полоненими
Фото: бойовики на Донбасі (by wikipedia Yevgen Nasadyuk)

Його звинувачують у начебто пошкодженні опори залізничного мосту

Бойовики третій раз затримують одного з учасників обміну полоненими, жителя Донецька Григорія Сінченка. Його підозрюють у нібито скоєнні терактів.

Про це повідомляють сепаратиські ЗМІ.

Його звинувачують у начебто пошкодженні опори залізничного мосту в Пролетарському районі Донецька.

До цього бойовики самопроголошеної "ДНР" оголосили в розшук українського заручника Георгія Сінченка після його втечі.

Відзначимо, вперше бойовики затримали Сінченко за підозрою в підриві торгових кіосків та лінії електропередачі". Однак, 27 грудня 2017 року він був звільнений в рамках обміну полоненими.

Раніше повідомлялося, що в полоні бойовиків на окупованому Донбасі утримуються 214 українців.

Нагадаємо, 16 квітня відбувся обмін полоненими між Україною і проросійськими бойовиками з так званих "ДНР" і "ЛНР".

Нещодавно адвокат українських політв'язнів в РФ Микола Полозов заявив про відсутність прогресу в питанні звільнення заручників Кремля.

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: Анастасия Рокитна

Теги Новини України обмін полоненимиДНР
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся