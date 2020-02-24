На Донбассе боевики четыре раза нарушили режим "тишины"

Иллюстративное фото (mil.gov.ua)

Потерь среди украинских военных нет

С начала текущих суток, 24 февраля, в районе проведения операции Объединенных сил (ООС) вооруженные формирования Российской Федерации четыре раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ООС в Facebook.

Как сообщается, противник обстрелял украинские позиции с запрещенных минскими договоренностями миномета калибра 120 мм и 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Два обстрела были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", а именно вблизи Марьинки и неподалеку Песков. Еще два обстрела были совершены в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" - рядом с Новотошковское и в районе населенного пункта Шумы.

"Сегодня, 24 февраля, в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет", - говорится в сообщении.

Напомним, 23 февраля вооруженные формирования Российской Федерации 14 раз нарушили режим прекращения огня. Обстрелы велись из запрещенных минскими договоренностями артиллерийских систем, минометов, а также из гранатометов различных систем, БпЛА, вооружения БМП-2, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Кроме того, 22 февраля боевики совершили неудачную попытку прорыва через линию столкновения диверсионно-разведывательной группы вооруженных формирований РФ.