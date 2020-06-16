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Боевики на Донбассе вели минометный обстрел по защитникам Крымского

Новости » Происшествия     16.06.2020 - 15:31
Боевики на Донбассе вели минометный обстрел по защитникам Крымского
Фото: ООС на Донбассе (flickr.comministryofdefenceua)

Потерь среди украинских военных нет

Сегодня, 16 июня, боевики на Донбассе дважды обстреляли украинских военных. Защитники огнем в ответ прекратили вооруженные провокации оккупантов.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

Как сообщается, российские оккупационные войска около 6:00 обстреляли позиции ООС вблизи Орехового из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия. Огонь велся от оккупированного Золотого-5. Кроме того, после 10:30 боевики выпустили 8 мин по защитникам Крымского.

Как отмечается, украинские военнослужащие огнем в ответ прекратили вооруженные провокации оккупантов. От начала суток потерь среди защитников нет.

Напомним, на Донбассе 15 июня вооруженные формирования Российской Федерации 7 раз нарушили режим прекращения огня, в результате чего трое воинов Объединенных сил получили ранения, а еще один - боевое травмирования.

Кроме того, вчера Пророссийские боевики обстреляли жилой сектор Авдеевки и ранили мирную жительницу.

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Автор: Андрей Козловский

Теги Новости Украины ДонбассобстрелбоевикиООС
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