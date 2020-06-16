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Бойовики на Донбасі вели мінометний обстріл по захисникам Кримського

Новини » Надзвичайні події     16.06.2020 - 15:31
Бойовики на Донбасі вели мінометний обстріл по захисникам Кримського
Фото: ООС на Донбасі (flickr.comministryofdefenceua)

Втрат серед українських військових немає

Сьогодні, 16 червня, бойовики на Донбасі двічі обстріляли українських військових. Захисники вогнем у відповідь припинили збройні провокації окупантів.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства оборони України.

Як повідомляється, російські окупаційні війська близько 6:00 обстріляли позиції ООС поблизу Оріхового з автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї. Вогонь вівся від окупованого Золотого-5. Крім того, після 10:30 бойовики випустили 8 мін по захисникам Кримського.

Як зазначається, українські військовослужбовці вогнем у відповідь припинили збройні провокації окупантів. Від початку доби втрат серед захисників немає.

Нагадаємо, на Донбасі 15 червня збройні формування Російської Федерації 7 разів порушили режим припинення вогню, внаслідок чого троє воїнів Об'єднаних сил отримали поранення, а ще один - бойове травмування.

Крім того, вчора Проросійські бойовики обстріляли житловий сектор Авдіївки та поранили мирну жительку.

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Автор: Андрій Козловський

Теги Новини України ДонбасобстрелбойовикиООС
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