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На Донбассе за сутки пострадали четверо военных

Новости » Происшествия     16.06.2020 - 07:27
На Донбассе за сутки пострадали четверо военных
Фото: ситуация на Донбассе (mil.gov.ua)

Боевики 7 раз нарушили режим прекращения огня

На Донбассе 15 июня вооруженные формирования Российской Федерации 7 раз нарушили режим прекращения огня. Вследствие обстрелов трое воинов Объединенных сил получили ранения, а еще один - боевую травму.

Об этом сообщает штаб ООС.

Отмечается, что боевики обстреляли украинские позиции из минометов калибра 82 мм, ПТРК, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

"Украинские подразделения действовали адекватно обстановке и принимали необходимые мері по подавлению огневых средств противника", - сообщили в штабе ООС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" боевики вели огонь на подступах к Новолуганскому.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" оккупанты применили противотанковые ракетные комплексы вблизи Новоселовки Второй. Также обстрелы велись возле Павлополя, Авдеевки, Каменки и Марьинки.

По данным разведки, за прошедшие сутки были ранены трое оккупантов.

От начала текущих суток российские вооруженные формирования в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" вблизи Орехово открывали огонь из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

За текущие сутки потерь среди украинских защитников нет.

Напомним, 14 июня на Донбассе боевики обстреляли украинские позиции 15 раз, один военнослужащий ранен.

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Автор: Надежда Собенко

Теги Новости Украины ДонбассООС
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