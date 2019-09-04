Боевики на Донбассе усиливают позиции на передовой

Боевики на Донбассе скрыто усиливают позиции на передовой, увеличивая количество военной техники и артиллерийских установок. Об этом сообщил на брифинге спикер Минобороны Дмитрий Гуцуляк, передает пресс-служба ведомства.

По словам Гуцуляка, усиление позиций частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) происходит во время ротации, которая длится с середины августа.

"На передовую прибывают мотострелковые подразделения усиленные дополнительным вооружением и техникой, в том числе танками, самоходными артиллерийскими установками и минометами. Для маскировки техники оккупанты используют здания гражданской инфраструктуры", - сообщил Гуцуляк.

Также украинская разведка сообщает, что прибывшие по ротации подразделения устанавливают дополнительные минно-взрывные заграждения с использованием запрещенных международным правом противопехотных мин МОН-50 и ОЗМ-72.

Напомним, на протяжении 3 сентября боевики на Донбассе 10 раз нарушили режим прекращения огня. В результате обстрелов ранения получили 4 украинских солдат.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в Минске началось заседание подгрупп Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе.