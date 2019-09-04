Боевики на Донбассе используют запрещенные минометы, - СЦКК

Иллюстративное фото (flickr.com ministryofdefenceua)

Российские наемники применяли минометы 3 и 4 сентября

Украинская сторона Совместного центра по контролю и координации сообщила о фактах применения запрещенного минскими соглашениями вооружения со стороны российско-оккупационных сил. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу операции Объединенных сил в Facebook.

Как сообщается, российские наемники, вопреки минским соглашениям, применяют минометы 82-го и 120-го калибров во время обстрелов украинских позиций.

Так, во вторник, 3 сентября, в период с 18:57 до 19:55 боевики выпустили 6 мин 120-го калибра по позициям подразделений Объединенных сил в районе населенного пункта Водяное.

Кроме того, минометный обстрел был зафиксирован и утром 4 сентября. Российские вооруженные формирования выпустили 10 мин калибра 82 мм и одну мину калибра 120 мм по украинским военнослужащим вблизи Майорска.

"Вышеуказанные факты в очередной раз свидетельствуют о нежелании наемников и вооруженных формирований Российской Федерации придерживаться режима прекращения огня и сознательном невыполнении минских договоренностей", - отметили в ведомстве.

Напомним, ранее сообщалось, что за время так называемого "хлебного перемирия", которое действует с 21 июля, на Донбассе были зафиксированы 32 обстрела позиций подразделений Объединенных сил. В частности, в период перемирия боевики выпустили по украинским военным свыше 230 мин различных калибров и 9 артиллерийских снарядов калибра 112 мм.