Бойовики на Донбасі посилюють позиції на передовій

Бойовики на Донбасі приховано посилюють позиції на передовій, збільшуючи кількість військової техніки і артилерійських установок. Про це повідомив на брифінгу речник Міноборони Дмитро Гуцуляк, передає прес-служба відомства.

За словами Гуцуляка, посилення позицій частин 1 (Донецьк) і 2 (Луганськ) відбувається під час ротації, яка триває з середини серпня.

"На передову прибувають мотострілкові підрозділи посилені додатковим озброєнням і технікою, в тому числі танками, самохідними артилерійськими установками та мінометами. Для маскування техніки окупанти використовують будівлі цивільної інфраструктури", - повідомив Гуцуляк.

Також українська розвідка повідомляє, що прибулі за ротацією підрозділи встановлюють додаткові мінно-вибухові загородження з використанням заборонених міжнародним правом протипіхотні міни МОН-50 і ОЗМ-72.

Нагадаємо, впродовж 3 вересня бойовики на Донбасі 10 разів порушили режим припинення вогню. В результаті обстрілу поранення отримали 4 українських солдатів.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що в Мінську почалося засідання підгруп Тристоронньої контактної групи по врегулюванню ситуації на Донбасі.