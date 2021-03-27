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Боевики на Донбассе шесть раз обстреляли позиции ООС

Новина українською → Донбасс, Суббота 27 марта 2021 18:43
Боевики на Донбассе шесть раз обстреляли позиции ООС Фото: украинские военные (facebook.com/pressjfo.news)
Автор: РБК-Украина

В субботу, 27 марта, вооруженные формирования Российской Федерации шесть раз нарушили режим прекращения огня. Однако обстановка в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой украинскими военными.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС в Facebook.

Так, вражеские обстрелы были зафиксированы в пригороде населенных пунктов Славное, Авдеевка и Водяное, что на Приазовье. Боевики открывали огонь из стрелкового оружия, крупнокалиберных пулеметов, автоматических станковых и станковых противотанковых гранатометов.

Также вблизи поселка Зайцево оккупанты обстреляли украинские позиции из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

В результате вражеских обстрелов ни один украинский военный не пострадал.

"Украинская сторона СЦКК сообщает о грубых нарушениях со стороны вооруженных формирований Российской Федерации и ее наемников", - говорится в сообщении.

Напомним, за минувшие сутки, 26 марта, российско-оккупационные войска четыре раза обстреляли украинские позиции на Донбассе. В частности, из запрещенного вооружения. Вблизи Шумов из-за обстрелов боевиков погибли четверо военных, еще двое получили ранения.

Ранее сообщалось, что из-за обострения на Донбассе срочные консультации с советниками "Нормандии" проводит глава Офиса президента Андрей Ермак.

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