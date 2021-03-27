Бойовики на Донбасі шість разів обстріляли позиції ООС
У суботу, 27 березня, збройні формування Російської Федерації шість разів порушили режим припинення вогню. Проте обстановка в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається контрольованої українськими військовими.
Про це повідомляє прес-центр штабу ООС в Facebook.
Так, ворожі обстріли були зафіксовані в передмісті населених пунктів Славне, Авдіївка та Водяне, що на Приазов'ї. Бойовики відкривали вогонь зі стрілецької зброї, великокаліберних кулеметів, автоматичних гранатометів і станкових протитанкових гранатометів.
Також поблизу селища Зайцеве окупанти обстріляли українські позиції з гранатометів різних систем і стрілецької зброї.
В результаті ворожих обстрілів жоден український військовий не постраждав.
"Українська сторона СЦКК повідомляє про грубі порушення з боку збройних формувань Російської Федерації та її найманців", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, за минулу добу, 26 березня, российско-окупаційні війська чотири рази обстріляли українські позиції на Донбасі. Зокрема, з забороненого озброєння. Поблизу Шумів через обстріли бойовиків загинули четверо військових, ще двоє отримали поранення.
Раніше повідомлялося, що через загострення на Донбасі термінові консультації з радниками "Нормандії" проводить голова Офісу президента Андрій Єрмак.