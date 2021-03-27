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Бойовики на Донбасі шість разів обстріляли позиції ООС

Новость на русском → Донбас, Субота 27 березня 2021 18:43
Бойовики на Донбасі шість разів обстріляли позиції ООС Фото: українські військові (facebook.com/pressjfo.news)
Автор: РБК-Україна

У суботу, 27 березня, збройні формування Російської Федерації шість разів порушили режим припинення вогню. Проте обстановка в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається контрольованої українськими військовими.

Про це повідомляє прес-центр штабу ООС в Facebook.

Так, ворожі обстріли були зафіксовані в передмісті населених пунктів Славне, Авдіївка та Водяне, що на Приазов'ї. Бойовики відкривали вогонь зі стрілецької зброї, великокаліберних кулеметів, автоматичних гранатометів і станкових протитанкових гранатометів.

Також поблизу селища Зайцеве окупанти обстріляли українські позиції з гранатометів різних систем і стрілецької зброї.

В результаті ворожих обстрілів жоден український військовий не постраждав.

"Українська сторона СЦКК повідомляє про грубі порушення з боку збройних формувань Російської Федерації та її найманців", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, за минулу добу, 26 березня, российско-окупаційні війська чотири рази обстріляли українські позиції на Донбасі. Зокрема, з забороненого озброєння. Поблизу Шумів через обстріли бойовиків загинули четверо військових, ще двоє отримали поранення.

Раніше повідомлялося, що через загострення на Донбасі термінові консультації з радниками "Нормандії" проводить голова Офісу президента Андрій Єрмак.

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