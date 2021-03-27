Сутки на Донбассе: четыре нарушения "тишины", четверо погибших и двое раненных

На Донбассе за прошедшие сутки, 26 марта, вооруженные формирования Российской Федерации четыре раза нарушали режим прекращения огня . В результате вражеских обстрелов четверо украинских военных погибли, еще двое получили ранения.

Так, боевики осуществили прицельный обстрел позиций украинских военных вблизи Шумов из запрещенных минского договоренностями минометов калибра 82 мм, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Также в пригороде Майорского противник открывал огонь из крупнокалиберных пулеметов, ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия. Кроме этого боевики обстреляли из стрелкового оружия позиции ООС вблизи Верхнеторецка.

"В результате обстрела четыре защитника из состава Объединенных сил погибли, двое получили ранения. Раненым воинам оперативно оказали первую медицинскую помощь и доставили в лечебное учреждение. Командование Объединенных сил выражает искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибших воинов", - сообщили в штабе.

С начала текущих суток, 27 марта, зафиксировано одно нарушение "тишины" со стороны боевиков.

"Недалеко от населенного пункта Славное противник открывал огонь из гранатометов различных систем. Потерь среди наших защитников с начала текущих суток нет", - добавили в штабе.