Боевики на Донбассе шесть раз нарушили режим "тишины", двое военных ранены

С начала текущих суток, 24 апреля, на Донбассе в районе проведения операции Объединенных сил вооруженные формирования Российской Федерации шесть раз нарушили режим прекращения огня, в результате чего двое украинских военных получили ранения. Об этом сообщает пресс-центр ООС в Facebook.

Так, боевики применили запрещенные минскими договоренностями вооружение. Оккупанты применяли минометы калибра 120 мм и 82 мм, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник трижды обстрелял украинские позиции, а именно неподалеку Павлополя, у Лебединского и Старогнатовки.

Также три обстрела были зафиксированы возле Орехово, вблизи Хутора Вольный и Новоалександровки, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север".

"Вследствие преступных действий российских оккупантов двое военнослужащих из состава Объединенных сил получили ранения", - говорится в сообщении.

Напомним, с начала суток, 24 апреля, боевики трижды нарушили режим "тишины" на Донбассе. В результате обстрелов один украинский военный получил ранение.

Также сообщалось, что вчера в результате обстрела на Донбассе незаконными вооруженными формированиями Российской Федерации были ранены трое украинских военных.