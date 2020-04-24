Бойовики на Донбасі шість разів порушили режим "тиші", двоє військових поранені

З початку поточної доби, 24 квітня, на Донбасі в районі проведення операції Об'єднаних сил збройні формування Російської Федерації шість разів порушили режим припинення вогню, в результаті чого двоє українських військових отримали поранення. Про це повідомляє прес-центр ООС у Facebook.

Так, бойовики застосували заборонені мінськими домовленостями озброєння. Окупанти застосовували міномети калібру 120 мм і 82 мм, гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю.

В районі відповідальності оперативно-тактичної групи "Схід" противник тричі обстріляв українські позиції, а саме неподалік Павлополя, у Лебединського і Старогнатівки.

Також три обстрілу були зафіксовані біля Оріхового, поблизу Хутора Вільний і Новоолександрівки, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ".

"Внаслідок злочинних дій окупантів двоє військовослужбовців зі складу Об'єднаних сил отримали поранення", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, з початку доби, 24 квітня, бойовики тричі порушили режим "тиші" на Донбасі. В результаті обстрілу один український військовий отримав поранення.

Також повідомлялося, що вчора в результаті обстрілу на Донбасі незаконними збройними формуваннями Російської Федерації були поранені троє українських військових.