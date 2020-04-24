ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Боевики на Донбассе шесть раз нарушили режим "тишины", двое военных ранены

Новости » Происшествия     24.04.2020 - 17:41
Боевики на Донбассе шесть раз нарушили режим "тишины", двое военных ранены
Иллюстративное фото (mil.gov.ua)

Боевики использовали запрещенное вооружение

С начала текущих суток, 24 апреля, на Донбассе в районе проведения операции Объединенных сил вооруженные формирования Российской Федерации шесть раз нарушили режим прекращения огня, в результате чего двое украинских военных получили ранения. Об этом сообщает пресс-центр ООС в Facebook.

Так, боевики применили запрещенные минскими договоренностями вооружение. Оккупанты применяли минометы калибра 120 мм и 82 мм, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник трижды обстрелял украинские позиции, а именно неподалеку Павлополя, у Лебединского и Старогнатовки.

Также три обстрела были зафиксированы возле Орехово, вблизи Хутора Вольный и Новоалександровки, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север".

"Вследствие преступных действий российских оккупантов двое военнослужащих из состава Объединенных сил получили ранения", - говорится в сообщении.

Напомним, с начала суток, 24 апреля, боевики трижды нарушили режим "тишины" на Донбассе. В результате обстрелов один украинский военный получил ранение.

Также сообщалось, что вчера в результате обстрела на Донбассе незаконными вооруженными формированиями Российской Федерации были ранены трое украинских военных.

На Донбассе ранен украинский военный Боевики трижды обстреливали украинские позиции на Донбассе, есть раненый
Новости Украины ДонбассООС
News
On Top