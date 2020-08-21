Боевики на Донбассе разблокировали пункт пропуска "Новотроицкое"

Фото: КПВВ "Новотроицкое" на Донбассе (facebook.com/DPSUkraine)

Заблокированным остается КПВВ "Марьинка"

Российско-оккупационные силы разблокировали пропуск граждан через контрольный пункт въезда-выезда "Новотроицкое" в Донецкой области. Однако, пророссийские боевики до сих пор блокируют пропуск через КПВВ "Марьинка".

Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.

С утра до полудня через пункт пропуска "Новотроицкое" на оккупированную территорию проследовали 5 автомобилей и 79 человек, а в обратном направлении - 2 автомобиля и 14 человек.

Пограничники напомнили, что во время карантина пересечение линии разграничения запрещается иностранцам и лицам без гражданства, которые не имеют полиса страхования, выданного украинской компанией.

Кроме того, граждане, которые направляются с оккупированной территории, будут проходить бесконтактный температурный скрининг и опрос на предмет контактирования с больными COVID-19.

Напомним, правительство изменило правила пропуска через линию разграничения с оккупированными территориями; в Кабинете министров назвали основания для пересечения пунктов пропуска.

Кроме того, Кабмин изменил порядок пересечения пунктов пропуска с оккупированным Крымом; в правительстве разъяснили, кому не нужна самоизоляция.