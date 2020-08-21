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Бойовики на Донбасі розблокували пункт пропуску "Новотроїцьке"

Новотроїцьке, П'ятниця 21 серпня 2020 17:21
Бойовики на Донбасі розблокували пункт пропуску "Новотроїцьке"
Фото: КПВВ "Новотроїцьке" на Донбасі (facebook.com/DPSUkraine)
Автор: Дмитро Левицький

Заблокованим залишається КПВВ "Мар'їнка"

Російсько-окупаційні сили розблокували пропуск громадян через контрольний пункт в'їзду-виїзду "Новотроїцьке" у Донецькій області. Однак, проросійські бойовики досі блокують пропуск через КПВВ "Мар'їнка".

Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

З ранку до опівдня через пункт пропуску "Новотроїцьке" на окуповану територію прослідували 5 автомобілів та 79 осіб, а у зворотному напрямку - 2 автомобілі та 14 осіб.

Прикордонники нагадали, що під час карантину перетин лінії розмежування забороняється іноземцям та особам без громадянства, які не мають полісу страхування, виданого українською компанією.

Крім того, громадяни, які прямують з окупованої території, будуть проходити безконтактний температурний скринінг та опитування на предмет контактування з хворими на COVID-19.

Нагадаємо, уряд змінив правила пропуску через лінію розмежування з окупованими територіями; у Кабінеті міністрів назвали підстави для перетину пунктів пропуску.

Крім того, Кабмін змінив порядок перетину пунктів пропуску з окупованим Кримом; в уряді роз'яснили, кому не потрібна самоізоляція.

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