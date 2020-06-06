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Боевики на Донбассе ранили двоих украинских военных

Новости » Происшествия     06.06.2020 - 12:27
Боевики на Донбассе ранили двоих украинских военных
Фото: украинский военный (mil.gov.ua)

Силы ООС дали боевикам отпор

В субботу, 6 июня, российские оккупационные войска на Донбассе ранили двоих украинских военных. Обстрелы происходили вблизи двух населенных пунктов.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

Так, в очередной раз нарушая Минские договоренности, возле населенного пункта Опытное боевики вели огонь из минометов калибра 120 мм, в результате чего один украинский военный получил осколочное ранение. Кроме этого, неподалеку Марьинки ранили еще одного украинского защитника.

Отмечается, что противник применил крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Раненых военных эвакуировали в больницы и оказали медицинскую помощь.

"Такие преступные действия врага не остались безнаказанными. Подразделения Объединенных сил, используя имеющиеся огневые средства, дали вооруженным формированиям Российской Федерации адекватный ответ. Потери противника уточняются", - говорится в сообщении.

Напомним, 5 июня пророссийские боевики 12 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, ранив двоих украинских военнослужащих.

Кроме того, боевики заминировали участок в Луганской области под видом обустройства КПВВ "Золотое".

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Автор: Максим Зайченко

Теги Новости Украины Донбассобстрелбоевики
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