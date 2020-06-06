За сутки на Донбассе ранены двое украинских военных

Фото: ситуация на Донбассе (flickr)

Режим "тишины" нарушили 12 раз

За прошедшие сутки, 5 июня, пророссийские боевики 12 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Ранения получили двое украинских военнослужащих.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

Обстрелы боевики вели из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Украинские военные стреляли в ответ.

Так, боевики обстреляли из минометов и гранатометов Авдеевку. Неподалеку Павлополя и Опросного российские оккупанты вели огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

Украинских защитников Старогнатовки враг дважды обстрелял из гранатометов различных систем и стрелкового оружия, а опорные пункты возле Широкиного - из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Кроме того, стреляли по позициям Объединенных сил рядом с Новолуганським и трижды вблизи Южного - огонь вели из гранатометов различных систем и стрелкового оружия. По окрестностям Хутора Свободного и Новоалександровки агрессор применил крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

По данным разведки, 5 июня украинские защитники уничтожили одного российского оккупанта.

С начала текущих суток российские вооруженные формирования активности не проявляли. За текущие сутки потерь среди украинских защитников нет.

Напомним, на Донбассе 4 июня боевики нарушили режим "тишины" 14 раз.

Кроме того, боевики заминировали участок в Луганской области под видом обустройства КПВВ "Золотое".

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Автор: Инна Собора