ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Бойовики на Донбасі поранили двох українських військових

Новини » Надзвичайні події     06.06.2020 - 12:27
Бойовики на Донбасі поранили двох українських військових
Фото: український військовий (mil.gov.ua)

Сили ООС дали відсіч бойовикам

У суботу, 6 червня, російські окупаційні війська на Донбасі поранили двох українських військових. Обстріли відбувалися поблизу двох населених пунктів.

Про це повідомляє прес-центр штабу операції Об'єднаних сил.

Так, в черговий раз порушуючи Мінські домовленості, біля населеного пункту Дослідне бойовики вели вогонь з мінометів калібру 120 мм, в результаті чого один український військовий отримав осколкове поранення. Крім цього, неподалік Мар'їнки поранили ще одного українського захисника.

Наголошується, що супротивник застосував великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю. Поранених військових евакуювали до лікарні та надали медичну допомогу.

"Такі злочинні дії ворога не залишилися безкарними. Підрозділи Об'єднаних сил, використовуючи наявні вогневі засоби, дали збройним формуванням Російської Федерації адекватну відповідь. Втрати противника уточнюються", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 5 червня проросійські бойовики 12 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі, поранивши двох українських військовослужбовців.

Крім того, бойовики замінували ділянку у Луганській області під виглядом облаштування КПВВ "Золоте".

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: Максим Зайченко

Теги Новини України Донбасобстрелбойовики
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся