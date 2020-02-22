Бойовики на Донбасі знову намагалися прорвати лінію розмежування

Ілюстративне фото (flickr.com/ministryofdefenceua)

Бій відбувся в районі Новотошківського

Незаконні збройні формування Російської Федерації вночі 22 лютого здійснили чергову спробу перетнути лінію розмежування на Донбасі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку операції Об'єднаних сил у Facebook.

За даними штабу, сьогодні вночі поблизу населеного пункту Новотошківське окупаційні сили під вогневим прикриттям зі стрілецької зброї намагалися вийти на українські позиції.

Зазначається, що підрозділи Об'єднаних сил відкрили вогонь у відповідь та відбили атаку противника. Про втрати серед український військовослужбовців не повідомляється.

"У результаті бойового зіткнення ДРГ противника, зазнавши втрат, відступила. При цьому, ворог залишив на полі бою тіло загиблого російського найманця", - заявили у штабі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що минулої доби, 21 лютого, незаконні збройні формування РФ 13 разів відкривали вогонь по позиціях ООС на Донбасі. При цьому окупанти застосовували заборонене мінськими угодами озброєння. В результаті ворожого обстрілу один український військовий отримав поранення.

Як відомо, 18 лютого бойовики атакували українські позиції поблизу населених пунктів Новотошківське, Оріхове, Кримське та Хутір Вільний на Донбасі. Під вогневим прикриттям найманці перейшли до активних наступальних дій і зробили спробу прорватися через лінію розмежування.