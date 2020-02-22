Украинский военный получил ранения под обстрелами на Донбассе

Иллюстративное фото (mil.gov.ua)

В зоне ООС зафиксировали 13 обстрелов за сутки

На Донбассе в районе проведения операции Объединенных сил за прошедшие сутки, 21 февраля, в результате обстрелов вооруженными формированиями Российской Федерации ранен украинский военнослужащий. Об этом передает пресс-центр ООС.

Отмечается, что противник 13 раз нарушил режим прекращения огня, обстрелял украинские позиции из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Семь обстрелов были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", а именно: вблизи Красногоровки (10 мин), рядом с Павлополем (10 мин), недалеко от Лебединского (21 мина), в районе населенного пункта Новотроицкое, вблизи Песок и Марьинки.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник шесть раз обстрелял позиции ООС рядом с Ореховым (20 мин и 10 мин), недалеко от Луганского (5 мин), вблизи Травневого (2 мины), у Новотошковского (8 мин), рядом с Новолуганским (4 мины).

"Вчера, 21 февраля, в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. От начала этих суток российские оккупационные войска два раза обстреляли наши позиции рядом с Марьинкой и в районе населенного пункта Новомихайловка (5 мин). Потерь нет", - сообщили в ООС.

Напомним, парламентский Комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки проголосовал за решение обязать штаб операции Объединенных сил информировать народных депутатов о ситуации на Донбассе.