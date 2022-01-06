Боевики на Донбассе из пулеметов обстреляли позиции ООС возле Луганского
С начала 6 января в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе зафиксировали одно нарушение "тишины" со стороны пророссийских боевиков. Оккупанты обстреляли украинские позиции вблизи Луганского.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ООС.
Боевики вели огонь в направлении Луганского из крупнокалиберных пулеметов. В результате вражеского обстрела украинские военнослужащие не пострадали.
"Благодаря усилиям наших воинов рубежи украинских подразделений остались неизменными. Подразделения Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации", - заявили в штабе ООС.
Напомним, вчера оккупационные войска четыре раза нарушали тишину на Донбассе.
А днем раньше на Донбассе сохранялась тишина.