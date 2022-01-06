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Боевики на Донбассе из пулеметов обстреляли позиции ООС возле Луганского

Новина українською →
Луганское, Четверг 06 января 2022 17:52
Боевики на Донбассе из пулеметов обстреляли позиции ООС возле Луганского Фото: на Донбассе снова нарушали "тишину" (facebook.com/GeneralStaff.ua)
Автор: Дмитрий Левицкий

С начала 6 января в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе зафиксировали одно нарушение "тишины" со стороны пророссийских боевиков. Оккупанты обстреляли украинские позиции вблизи Луганского.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ООС.

Боевики вели огонь в направлении Луганского из крупнокалиберных пулеметов. В результате вражеского обстрела украинские военнослужащие не пострадали.

"Благодаря усилиям наших воинов рубежи украинских подразделений остались неизменными. Подразделения Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации", - заявили в штабе ООС.

Напомним, вчера оккупационные войска четыре раза нарушали тишину на Донбассе.

А днем раньше на Донбассе сохранялась тишина.

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ООС Донбасс
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