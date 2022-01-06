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Бойовики на Донбасі з кулеметів обстріляли позиції ООС біля Луганського

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Луганське, Четвер 06 січня 2022 17:52
Бойовики на Донбасі з кулеметів обстріляли позиції ООС біля Луганського Фото: на Донбасі знову порушували "тишу" (facebook.com/GeneralStaff.ua)
Автор: Дмитро Левицький

З початку 6 січня в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі зафіксували одне порушення "тиші" з боку проросійських бойовиків. Окупанти обстріляли українські позиції поблизу Луганського.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ООС.

Бойовики вели вогонь в напрямку Луганського з великокаліберних кулеметів. В результаті ворожого обстрілу українські військовослужбовці не постраждали.

"Завдяки зусиллям наших воїнів рубежі українських підрозділів залишилися незмінними. Підрозділи Об’єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації", - заявили у штабі ООС.

Нагадаємо, вчора окупаційні війська чотири рази порушували тишу на Донбасі.

А днем раніше на Донбасі зберігалася тиша.

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