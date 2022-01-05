На Донбассе в течение суток обстрелов не зафиксировано
Фото: на Донбассе в течение суток обстрелов не зафиксировано (facebook.com/mod.mil.rus)
За прошедшие сутки, 4 января, и по состоянию на 7 часов утра текущих суток на Донбассе вооруженные формирования России ни разу не нарушили режим прекращения огня. Украинские военные будут контролировать ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.
"С начала суток со стороны вооруженных формирований Российской Федерации нарушения режима прекращения огня не зафиксировано", - говорится в сообщении.
При этом в штабе добавили, что военные продолжают выполнять задачи по отпору и сдерживанию вооруженной российской агрессии.
Ранее мы писали, что на Донбассе тяжело ранен боец: боевики били из гранатометов и стрелкового оружия.