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На Донбассе в течение суток обстрелов не зафиксировано

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ООС, Среда 05 января 2022 07:24
На Донбассе в течение суток обстрелов не зафиксировано Фото: на Донбассе в течение суток обстрелов не зафиксировано (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Анна Полисученко

За прошедшие сутки, 4 января, и по состоянию на 7 часов утра текущих суток на Донбассе вооруженные формирования России ни разу не нарушили режим прекращения огня. Украинские военные будут контролировать ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

"С начала суток со стороны вооруженных формирований Российской Федерации нарушения режима прекращения огня не зафиксировано", - говорится в сообщении.

При этом в штабе добавили, что военные продолжают выполнять задачи по отпору и сдерживанию вооруженной российской агрессии.

Ранее мы писали, что на Донбассе тяжело ранен боец: боевики били из гранатометов и стрелкового оружия.

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