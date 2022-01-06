Четыре нарушения на Донбассе: боевики применили ПТРК возле Авдеевки
Пророссийские боевики 5 января четыре раза нарушали режим прекращения огня в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе. Украинские военные открывали огонь в ответ на провокации врага.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ООС.
В частности, в направлении Авдеевки противник открыл огонь из противотанкового ракетного комплекса.
Вблизи Шумов зафиксирован обстрел украинских позиций из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.
В сторону Катериновки противник вел огонь из противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
Недалеко от Майорска российские наемники совершили обстрелы из станковых противотанковых гранатометов, подствольных гранатометов и стрелкового оружия.
С начала суток, 6 января, обстрелов не зафиксировано.
Напомним, 4 января на Донбассе в течение всех суток сохранялся режим прекращения огня.