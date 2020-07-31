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Боевики на Донбассе проводят ротацию подразделений вблизи линии разведения

Донбасс, Пятница 31 июля 2020 14:50
Боевики на Донбассе проводят ротацию подразделений вблизи линии разведения
Фото: боевики на Донбассе (twitter.com/dubovoyslavyans)
Автор: Игорь Литвиненко

Контролируют ротацию комиссии 8-й армии Южного военного округа РФ

Вооруженные формирования Российской Федерации на Донбассе в условиях перемирия проводят ротацию своих подразделений вблизи линии столкновения. Контролирует процесс комиссия 8-й армии Южного военного округа РФ.

Об этом на брифинге сообщил спикер пресс-службы Министерства обороны Украины Максим Праут.

Он отметил, что соответствующие данные представили в Главном управлении разведки.

"Командование оперативной группировки российских оккупационных войск, в условиях введенного режима прекращения огня, проводит ротацию подразделений в прилегающих к контактной линии районах", - сообщил Праут.

По его словам, комиссии 8-й армии Южного военного округа РФ обеспечивают:

  • прием командных должностей вновь прибывшими кадровыми российскими офицерами;
  • проверки состояния и учета вооружения и военной техники внутренними комиссиями частей и подразделений;
  • устранение недостатков, выявленных в течение июля комиссиями Министерства обороны, Генерального штаба и Южного военного округа ВС РФ.

Отметим, с 27 июля на Донбассе действует новое перемирие, по словам главнокомандующего ВСУ Руслана Хомчака, обе стороны придерживаются условий прекращения огня, а одиночные обстрелы боевиков не несут системный характер.

Ранее РБК-Украина писало, что с начала года жертвами конфликта на Донбассе стали 60 мирных жителей.

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