С начала года жертвами конфликта на Донбассе стали 60 мирных жителей, - ОБСЕ

Фото: Миссия ОБСЕ в Украине (twitter.com/osce_smm)

8 мирных жителей умерли, 52 - получили ранения

На Донбассе с начала 2020 года жертвами боевых действий стали 60 мирных жителей. Из них 8 погибли, 52 - получили ранения.

Об этом говорится в отчете Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

По данным Миссии, в период с 13 по 26 июля на Донбассе в результате военного конфликта пострадали 5 мирных жителей - все получили ранения.

"Таким образом, общее число жертв среди гражданского населения от начала 2020 года составляет 60 человек: 8 погибших и 52 раненых", - говорится в отчете.

Также СММ ОБСЕ за отчетный период зафиксировала около 8 тысяч нарушений режима прекращения огня, из которых около 2,1 тысяч взрывов. По сравнению с прошлым отчетным период количество нарушений режима "тишины" увеличилось - две недели ранее было подтверждено 5,2 тысячи нарушений, из которых 1,7 тысяча взрывов.

"Миссия констатировала спокойную ситуацию на участке разведения в районе Станицы Луганской. В то же время на участках разведения в районах Золотого и Петровского зафиксировано нарушение режима прекращения огня и, как и раньше, присутствие людей", - говорится в отчете.

Также СММ зафиксировала новую военную позицию и укрепление прошлых позиций в районе Петровского.

Напомним, с 27 июля на Донбассе начала действовать новый режим полного прекращения огня, в то же время в ОБСЕ зафиксировали 111 нарушений режима "тишины" только за первый день перемирия.

Отметим, главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак заявил, что единичные обстрелы, которые фиксируются после нового перемирия, не являются системными, что свидетельствует об отсутствии эскалации.