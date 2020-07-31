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Бойовики на Донбасі проводять ротацію підрозділів поблизу лінії розведення

Донбас, П'ятниця 31 липня 2020 14:50
Бойовики на Донбасі проводять ротацію підрозділів поблизу лінії розведення
Фото: бойовики на Донбасі (twitter.com/dubovoyslavyans)
Автор: Игорь Литвиненко

Контролюють ротацію комісії 8-ї армії Південного військового округу РФ

Збройні формування Російської Федерації на Донбасі в умовах перемир'я проводять ротацію своїх підрозділів поблизу лінії зіткнення. Контролює процес комісія 8-ї армії Південного військового округу РФ.

Про це на брифінгу повідомив речник прес-служби Міністерства оборони України Максим Праут.

Він зазначив, що відповідні дані представили у Головному управлінні розвідки.

"Командування оперативної угруповання російських окупаційних військ, в умовах введеного режиму припинення вогню, проводить ротацію підрозділів у прилеглих до контактної лінії районах", - повідомив Праут.

За його словами, комісії 8-ї армії Південного військового округу РФ забезпечують:

  • прийом командних посад новоприбулими кадровими російськими офіцерами;
  • перевірки стану обліку озброєння та військової техніки внутрішніми комісіями частин і підрозділів;
  • усунення недоліків, виявлених протягом липня комісіями Міністерства оборони, Генерального штабу і Південного військового округу ВС РФ

Зазначимо, з 27 липня на Донеччині діє нове перемир'я, за словами головнокомандувача ЗСУ Руслана Хомчака, обидві сторони дотримуються умов припинення вогню, а поодинокі обстріл бойовиків не несуть системний характер.

Раніше РБК-Україна писало, що з початку року жертвами конфлікту на Донбасі стали 60 мирних жителів.

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