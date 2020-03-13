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Боевики на Донбассе проводят учения с танками и артиллерией

Новости » Происшествия     13.03.2020 - 14:18
Боевики на Донбассе проводят учения с танками и артиллерией
Иллюстративное фото (mil.gov.ua)

Оккупационное командование наращивает боевую подготовку подразделений боевиков

Украинская разведка фиксирует наращивание мероприятий оперативной и боевой подготовки российских незаконных вооруженных формирований со стороны оккупационного командования на Донбассе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Министерства обороны.

По данным Генерального управления разведки, в течение недели оккупанты на обустроенных полигонах проводят двусторонние командно-штабные учения бригад с практической отработкой действий подразделениями на местности с привлечением танков и артиллерии.

"Особое внимание немцы уделяют разработке штабных документов, отработке тактических нормативов с выдвижения подразделений в районы развертывания, ведению разведки и маскировке вооружения и техники", - добавили в разведке.

Напомним, ранее сообщалось, что боевики на Донбассе из минометов 82-го калибра обстреляли позиции украинских военных в районе Лебединского. Всего российско-оккупационные силы выпустили по подразделениям ООС более 10 мин. В результате обстрела потерь нет.

Также РБК-Украина писало, что разведка зафиксировала перемещение на оккупированную территорию Донбассе группы снайперов из России. Группу российских снайперов заметили на окраинах Новотошковского и Орехово в Луганской области.

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