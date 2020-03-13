ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Бойовики на Донбасі проводять навчання з танками та артилерією

Новини » Надзвичайні події     13.03.2020 - 14:18
Бойовики на Донбасі проводять навчання з танками та артилерією
Ілюстративне фото (mil.gov.ua)

Окупаційне командування нарощує бойову підготовку підрозділів бойовиків

Українська розвідка фіксує нарощування заходів оперативної та бойової підготовки російських незаконних збройних формувань з боку окупаційного командування на Донбасі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр Міністерства оборони.

За даними Генерального управління розвідки, впродовж тижня окупанти на облаштованих полігонах проводять двосторонні командно-штабні навчання бригад з практичним відпрацюванням підрозділами дій на місцевості із залученням танків та артилерії.

"Особливу увагу окупанти приділяють розробці штабних документів, відпрацюванню тактичних нормативів з висування підрозділів у райони розгортання, веденню розвідки та маскуванню озброєння і техніки", - додали в розвідці.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що бойовики на Донбасі з мінометів 82-го калібру обстріляли позиції українських військових в районі Лебединського. Всього російсько-окупаційні сили випустили по підрозділах ООС понад 10 мін. В результаті обстрілу втрат немає.

Також РБК-Україна писало, що розвідка зафіксувала переміщення на окуповану територію Донбасі групи снайперів з Росії. Групу російських снайперів помітили на околицях Новотошківського та Оріхового в Луганській області.

Контактна група домовилася про створення спільного з ОРДЛО органу На Донеччині затримали жінку, причетну до "ЛДНР"
Новини України Донбасрозвідкабойовики
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся