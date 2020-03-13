Бойовики на Донбасі проводять навчання з танками та артилерією

Ілюстративне фото (mil.gov.ua)

Окупаційне командування нарощує бойову підготовку підрозділів бойовиків

Українська розвідка фіксує нарощування заходів оперативної та бойової підготовки російських незаконних збройних формувань з боку окупаційного командування на Донбасі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр Міністерства оборони.

За даними Генерального управління розвідки, впродовж тижня окупанти на облаштованих полігонах проводять двосторонні командно-штабні навчання бригад з практичним відпрацюванням підрозділами дій на місцевості із залученням танків та артилерії.

"Особливу увагу окупанти приділяють розробці штабних документів, відпрацюванню тактичних нормативів з висування підрозділів у райони розгортання, веденню розвідки та маскуванню озброєння і техніки", - додали в розвідці.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що бойовики на Донбасі з мінометів 82-го калібру обстріляли позиції українських військових в районі Лебединського. Всього російсько-окупаційні сили випустили по підрозділах ООС понад 10 мін. В результаті обстрілу втрат немає.

Також РБК-Україна писало, що розвідка зафіксувала переміщення на окуповану територію Донбасі групи снайперів з Росії. Групу російських снайперів помітили на околицях Новотошківського та Оріхового в Луганській області.