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Боевики на Донбассе продолжают нарушать тишину

Новости » Происшествия     25.12.2019 - 10:12
Боевики на Донбассе продолжают нарушать тишину
Иллюстративное фото (mil.gov.ua)

25 декабря зафиксированы обстрелы

В среду, 25 декабря, боевики на Донбассе продолжают нарушать режим прекращения огня. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на штаб операции Объединенных сил.

Украинская сторона призвала прекратить провокации со стороны незаконных вооруженных формирований РФ.

"Украинская сторона совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон сообщает, что противник снова нарушил режим прекращения огня. СЦКК призывает вооруженные формирования Российской Федерации прекратить свои провокации и придерживаться существующих договоренностей", - говорится в сообщении.

Напомним, 24 декабря незаконные вооруженные формирования РФ 9 раз нарушили режим прекращения огня. Зафиксирован один обстрел из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов противник совершил в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток". Восемь обстрелов позиций украинских военных зафиксировано в районе ответственности группировки "Север".

Отметим, на выходных Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала увеличение обстрелов в зоне ООС.

Как писало РБК-Украина, на Донбассе в зоне ООС в 2019 году погибло 110 военных. Так, в январе на войне погибли 3 защитников, в феврале и марте - по 8, в апреле - 15, в мае - 9, в июне - 8.

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