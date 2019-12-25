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На Донбассе ранение получили два украинских военных

Новости » Происшествия     25.12.2019 - 07:44
На Донбассе ранение получили два украинских военных
Иллюстративное фото (mil.gov.ua)

Боевики 9 раз обстреляли позиции ВСУ

На Донбассе 24 декабря вооруженные формирования Российской Федерации 9 раз нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ООС в Facebook.

Отмечается, что противник обстрелял позиции наших подразделений из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Один обстрел из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов противник совершил по защитникам населенного пункта Березовое, что в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток".

Восемь обстрелов позиций украинских защитников зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север", а именно:

  • четыре раза неподалеку Новолуганского - из 82-мм миномета - 9 мин, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;
  • рядом с Крымским - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
  • в районе населенного пункта Светлодарск - из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;
  • вблизи Шумов - из гранатометов различных систем;
  • возле Троицкого - из крупнокалиберных пулеметов.

"Вчера, 24 декабря, в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения", - сообщили в штабе ООС.

С начала этих суток российские оккупационные войска один раз нарушили режим прекращения огня. Из стрелкового оружия противник открывал огонь по позициям украинских защитников неподалеку населенного пункта Крымское.

В результате вражеского обстрела один военнослужащий получил ранения.

РБК-Украина писало, что Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ на выходных зафиксировала увеличение обстрелов на Донбассе.

Как сообщалось, на Донбассе в зоне Операции о'объединенных сил (ООС) погибло 110 военных в 2019 году. Сообщается, что в январе на войне погибли 3 защитников, в феврале и марте - по 8, в апреле - 15, в мае - 9, в июне - 8.

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