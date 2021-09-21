Боевики на Донбассе применяли запретное оружие: один украинский боец получил ранение

Боевики на Донбассе 5 раз нарушили режим прекращения огня за прошедшие сутки, 20 сентября. В результате обстрелов один украинский защитник получил ранение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу штаба ООС .

В штабе ООС отмечают, что боевики активировали обстрелы к вечеру. При этом враг применял оружие, запрещенное минскими договоренностями.

"Вечером вооруженные формирования Российской Федерации активизировали боевые действия, 5 раз нарушив режим прекращения огня, из них 1 раз с применением запрещенного минскими договоренностями вооружения", - говорится в сообщении.

Боевики вели огонь из гранатометов различных систем в направлении населенных пунктов Новомихайловка и Новозвановка.

Вблизи Катериновки враг применял запрещенное Минском оружие - минометы калибра 120 мм.

В направлении Новоалександровки оккупанты осуществляли прицельные обстрелы позиций украинских защитников из гранатометов различных систем. В районе Широкино боевики вели огонь из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.

В результате этих обстрелов один украинский защитник получил огнестрельное ранение. Ему оказали неотложную домедицинскую помощь и эвакуировали в госпиталь.

"Состояние здоровья воина - удовлетворительное", - уточнили в ООС.

Кроме того, по состоянию на сегодняшнее утро боевики 1 раз обстреляли позиции украинских военных в районе Каменки из запретного оружия.

"В районе населенного пункта Каменка противник применил запрещенные минскими договоренностями минометы 120 калибра", - говорится в сообщении.

Потерь среди украинских бойцов за сегодня нет.