Бойовики на Донбасі застосовували заборонену зброю: один український боєць отримав поранення

Бойовик на Донбасі 5 разів порушили режим припинення вогню за минулу добу, 20 вересня. В результаті обстрілів один український захисник отримав поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу штабу ООС .

У штабі ООС зазначають, що бойовики активували обстріли до вечора. При цьому ворог застосовував зброю, заборонену мінськими домовленостями.

"Увечері збройні формування Російської Федерації активізували бойові дії, 5 разів порушивши режим припинення вогню, з них 1 раз із застосуванням забороненого мінськими домовленостями озброєння", - йдеться в повідомленні.

Бойовики вели вогонь з гранатометів різних систем у напрямку населених пунктів Новомихайлівка та Новозванівка.

Поблизу Катеринівки ворог застосовував заборонену Мінськом зброю - міномети калібру 120 мм.

У напрямку Новоолександрівки окупанти здійснювали прицільні обстріли позицій українських захисників з гранатометів різних систем. У районі Широкиного бойовики вели вогонь з автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї.

В результаті цих обстрілів один український захисник отримав вогнепальне поранення. Йому надали невідкладну домедичну допомогу й евакуювали в госпіталь.

"Стан здоров'я воїна - задовільний", - уточнили в ООС.

Крім того, станом на сьогоднішній ранок бойовики 1 раз обстріляли позиції українських військових в районі Кам'янки із забороненої зброї.

"У районі населеного пункту Кам'янка противник застосував заборонені мінськими домовленостями міномети 120 калібру", - йдеться в повідомленні.

Втрат серед українських бійців за сьогодні немає.