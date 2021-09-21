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Бойовики на Донбасі застосовували заборонену зброю: один український боєць отримав поранення

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Україна, Вівторок 21 вересня 2021 08:20
Бойовики на Донбасі застосовували заборонену зброю: один український боєць отримав поранення Фото: бойовики обстрілювали позиції ООС із забороненої Мінськом зброї (flickr.com/ministryofdefenceua)
Автор: Наталья Скороход

Бойовик на Донбасі 5 разів порушили режим припинення вогню за минулу добу, 20 вересня. В результаті обстрілів один український захисник отримав поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу штабу ООС.

У штабі ООС зазначають, що бойовики активували обстріли до вечора. При цьому ворог застосовував зброю, заборонену мінськими домовленостями.

"Увечері збройні формування Російської Федерації активізували бойові дії, 5 разів порушивши режим припинення вогню, з них 1 раз із застосуванням забороненого мінськими домовленостями озброєння", - йдеться в повідомленні.

Бойовики вели вогонь з гранатометів різних систем у напрямку населених пунктів Новомихайлівка та Новозванівка.

Поблизу Катеринівки ворог застосовував заборонену Мінськом зброю - міномети калібру 120 мм.

У напрямку Новоолександрівки окупанти здійснювали прицільні обстріли позицій українських захисників з гранатометів різних систем. У районі Широкиного бойовики вели вогонь з автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї.

В результаті цих обстрілів один український захисник отримав вогнепальне поранення. Йому надали невідкладну домедичну допомогу й евакуювали в госпіталь.

"Стан здоров'я воїна - задовільний", - уточнили в ООС.

Крім того, станом на сьогоднішній ранок бойовики 1 раз обстріляли позиції українських військових в районі Кам'янки із забороненої зброї.

"У районі населеного пункту Кам'янка противник застосував заборонені мінськими домовленостями міномети 120 калібру", - йдеться в повідомленні.

Втрат серед українських бійців за сьогодні немає.

Нагадаємо, що бойовики обстріляли житловий район в Луганській області з артилерії. В результаті постраждали мирні жителі, а будівлі було пошкоджено.

Раніше повідомлялося, що у разі скасування місії ОБСЄ Росією, ситуація на Донбасі погіршиться. Про це попередив Наєв.

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