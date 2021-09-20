Командование ОС прогнозирует эскалацию ситуации на Донбассе после отмены миссии ОБСЕ

Россия с 30 сентября планирует отменить мониторинговую миссию ОБСЕ на своих пунктах пропуска "Донецк" и "Гуково". Что может вызвать эскалацию ситуации на Донбассе.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал командующий Объединенных сил ВСУ Сергей Наев.

"В случае принятия такого решения, Россия обеспечит беспрецедентные возможности бесконтрольного завоза материально-технических средств, военной техники, вооружения, боеприпасов - для обеспечения длительного содержания оккупационных войск в ОРДЛО и ведения боевых действий против группировок Объединенных сил. Учитывая указанное, возникновение локальных обострений на линии боевого столкновения не исключается", - рассказал Наєв.

По его словам, РФ уже неоднократно заявляла о решении ограничить функции представителей ОБСЕ, которые выполняют задачи в пределах оккупированных районов Донецкой и Луганской областей, в частности на неконтролируемых участках государственной границы.

"Несмотря на соответствующие заявления со стороны РФ, можно предположить, что это является очередной попыткой давить на руководство нашего государства", - добавил Наев.