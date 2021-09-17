Боевики на Донбассе во время учений обстреляли село Иллирия, пострадали мирные жители
Фото: боевики обстреляли населенный пункт в Луганской области (Getty Images)
Боевики на Донбассе 16 сентября проводили тренировки по стрельбе и управлению огнем с артиллерийскими подразделениями. В ходе тренировок они обстреляли село Иллирия в Луганской области.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Главного управления разведки Министерства обороны Украины.
Что произошло
Оккупанты обстреляли населенный пункт Иллирия в Луганской области.
В результате обстрела повреждены:
- здание храма Александра Невского, возведенного в 19-м веке,
- продовольственный магазин,
- дом культуры.
Кроме того, в результате обстрела есть пострадавшие среди гражданского населения.
Заявление Минобороны
"Командование РОВ пытается скрыть обстоятельства и причины указанного происшествия и, по всей вероятности, попытается переложить ответственность на подразделения Объединенных сил с обвинениями в обстрелах населенных пунктов", - сообщили в Минобороны.