ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Авто Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Боевики на Донбассе во время учений обстреляли село Иллирия, пострадали мирные жители

Новина українською →
Иллирия, Пятница 17 сентября 2021 13:10
Боевики на Донбассе во время учений обстреляли село Иллирия, пострадали мирные жители Фото: боевики обстреляли населенный пункт в Луганской области (Getty Images)
Автор: Анастасия Рокитна

Боевики на Донбассе 16 сентября проводили тренировки по стрельбе и управлению огнем с артиллерийскими подразделениями. В ходе тренировок они обстреляли село Иллирия в Луганской области.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

Что произошло

Оккупанты обстреляли населенный пункт Иллирия в Луганской области.

В результате обстрела повреждены:

  • здание храма Александра Невского, возведенного в 19-м веке,
  • продовольственный магазин,
  • дом культуры.

Кроме того, в результате обстрела есть пострадавшие среди гражданского населения.

Заявление Минобороны

"Командование РОВ пытается скрыть обстоятельства и причины указанного происшествия и, по всей вероятности, попытается переложить ответственность на подразделения Объединенных сил с обвинениями в обстрелах населенных пунктов", - сообщили в Минобороны.

Читайте РБК-Украина в Google News
Донбасс
NEWS
Генсек ООН об изменениях климата: мы уничтожаем то, от чего зависим на Земле
Генсек ООН об изменениях климата: мы уничтожаем то, от чего зависим на Земле
DAILY
"Убийство кириллицы". Нужен ли Украине переход на латинский алфавит
Владислав Красинскийзаместитель главного редактора "Убийство кириллицы". Нужен ли Украине переход на латинский алфавит