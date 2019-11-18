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Бойовики на Донбасі застосували протитанковий ракетний комплекс

Новини » Суспільство     18.11.2019 - 07:34
Бойовики на Донбасі застосували протитанковий ракетний комплекс
Ілюстративне фото (mil.gov.ua)

За добу на Донбасі зафіксували 16 обстрілів

На Донбасі минулої доби 17 листопада збройні формування Російської Федерації 16 разів порушили режим припинення вогню. Про це повідомляє прес-центр операції Об'єднаних сил.

Зазначається, що бойовики застосували протитанковий ракетний комплекс (ПТРК). Також противник обстрілював українські позиції із заборонених мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, застосував гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та іншу стрілецьку зброю.

Обстріли велися в районі Новомихайлівки, Водяного, двічі поблизу Красногорівки, два рази неподалік Лебединського, двічі поблизу Авдіївки, біля Павлополя. Також
неподалік Кримського, по два рази біля Луганського і Новолуганського, біля Троїцького і поблизу Травневого.

"Вчора, 17 листопада, бойових втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил не було. З початку цієї доби збройні формування Російської Федерації вогневої активності не проявляли", - повідомили в ООС.

Нагадаємо, міністр закордонних справ України Вадим Пристайко в інтерв'ю РБК-Україна заявив, що на сьогоднішній момент альтернативи мінським угодам не готуються.

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