ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Штаб ООС сообщил о ситуации на участках разведения на Донбассе

Новости » Общество     17.11.2019 - 18:23
Штаб ООС сообщил о ситуации на участках разведения на Донбассе
Иллюстративное фото (facebook.com pressjfo.news)

В районе Богдановки и Петровского продолжается очистка территорий от взрывоопасных предметов

В штабе операции Объединенных сил (ООС) рассказали о ситуации на участках разведения сил и средств на Донбассе 17 ноября. Об этом сообщает пресс-центр ООС.

Сообщается, что на участке разведения №1 (Станица Луганская) сегодня устанавливали металлическое ограждение (отбойники) на обочинах дороги от моста в направлении КПВВ. Также продолжается покраска металлоконструкции путепровода.

Кроме того, в районе разведения №2 в районе населенного пункта Золотое-4 Луганской области продолжаются работы по демонтажу заявленных фортификационных сооружений. Сегодня продолжались работы по благоустройству территории на месте разборки блиндажей.

На участке разведения №3, в районе населенных пунктов Богдановка и Петровское Донецкой области, продолжается очистка территорий от взрывоопасных предметов. Сегодня сотрудники Госслужбы по чрезвычайным ситуациям обследовали 2,6 гектара территории и изъяли 40 ВНП. С начала работ изъято 89 взрывоопасных предметов на площади 12,17 гектара.

Напомним, РБК-Украина писало, что Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала два взрыва вблизи Петровского на Донбассе.

Штаб ООС сообщил о ситуации на участках разведения на Донбассе На Донбассе боевики девять раз нарушили режим прекращения огня
Темы: Новости ООС
Новости Украины ДонбассРазведение сил
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь