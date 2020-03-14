Бойовики на Донбасі застосували міномети

Ілюстративне фото (mil.gov.ua)

Серед українських підрозділів втрат немає

З початку поточної доби, 14 березня, в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі зафіксовано 6 ворожих обстрілів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку ООС у Facebook.

За даними штабу, з опівночі проросійські бойовики з мінометів 120-го та 82-го калібрів, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї обстрілювали позиції українських військових у районах відповідальності оперативно-тактичних угруповань "Схід" та "Північ".

Так, під обстріл російсько-окупаційних сил потрапляли укріплення підрозділів Об'єднаних сил в районі населених пунктів Березове, Старогнатівка, Павлопіль, Новолуганське, Шуми та Гладосове.

"Сьогодні, 14 березня, внаслідок ворожих обстрілів втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає", - зазначили у штабі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що бойовики 4 рази відкривали вогонь в зоні проведення ООС на Донбасі. У штабі зазначали, що втрат серед українських військових в результаті обстрілів немає.

Також РБК-Україна писало, що вчора окупанти здійснили провокативні обстріли ділянки розведення №3 в районі Петрівського та Богданівки. Бойовики застосували ручний протитанковий гранатомет та стрілецьку зброю.