На Донбассе с начала суток зафиксированы 4 вражеских обстрела

Иллюстративное фото (УНИАН)

Потерь в рядах украинских подразделений нет

С начала субботы, 14 марта, в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе зафиксированы 4 вражеских обстрела украинских позиций. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Министерства обороны.

По данным оборонного ведомства, с полуночи российско-оккупационные силы из минометов 82-го и 120-го калибра, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия открывали огонь по подразделениям Объединенных сил в районе Новолуганского, Шумов, Березово и Старогнатовки.

Отмечается, что по состоянию на 12:00 потери среди украинских военнослужащих в результате вражеских обстрелов не обнаружены.

Напомним, ранее сообщалось, что российские незаконные вооруженные формирования осуществили провокационные обстрелы участка разведения №3 в районе Петровского и Богдановки. Пророссийские боевики применили ручной противотанковый гранатомет и стрелковое оружие.

Также РБК-Украина писало, что вчера на Донбассе в результате вражеского обстрела был ранен один украинский военный. В общем вчера оккупанты 6 раз нарушали режим прекращения огня, применяя при этом запрещенное минскими соглашениями вооружение.