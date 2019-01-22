Боевики на Донбассе пригрозили сбивать беспилотники ОБСЕ

Иллюстративное фото (facebook.com/oscesmm)

Командование боевиков распорядилось сбивать БПЛА наблюдателей

Пророссийский боевики на Донбассе угрожают сбивать беспилотники Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет миссии.

Сообщается, что 20 января при попытке запустить мини-БПЛА возле оккупированного поселка Софиевка в 60 км к западу от Луганска наблюдатели ОБСЕ потеряли с ним связь. Также сообщается, что к ним подъехал грузовик с номерными знаками военного типа и с двумя вооруженными участниками вооруженных формирований на борту.

"Один из них вышел из грузовика и сообщил, что согласно полученным от их командиров распоряжений, в случае, если кто-нибудь из вооруженных формирований увидит летящий БПЛА СММ, его собьют. После этого патруль покинул данный район", - говорится в отчете.

Напомним, ранее сообщалось, что Еврокомиссия в конце января направит миссию в Мариуполь. Предполагается, что 28-29 января специальная миссия ЕС отправится на Донбасс для изучения ситуации, которая сложилась из-за агрессии России против Украины.

Отметим, по последним данным ООН, с апреля 2014 года на Донбассе в ходе конфликта погибли от 12 800 до 13 000 человек.