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Бойовики на Донбасі пригрозили збивати безпілотники ОБСЄ

Новини » Надзвичайні події    22.01.2019 - 11:51
Бойовики на Донбасі пригрозили збивати безпілотники ОБСЄ
Ілюстративне фото (facebook.com/oscesmm)

Командування бойовиків розпорядилося збивати БПЛА спостерігачів

Проросійський бойовики на Донбасі погрожують збивати безпілотники Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт місії.

Повідомляється, що 20 січня при спробі запустити міні-БПЛА біля окупованого селища Софіївка в 60 км на захід від Луганська спостерігачі ОБСЄ втратили з ним зв'язок. Також повідомляється, що до них під'їхала вантажівка з номерними знаками військового типу і з двома озброєними учасниками збройних формувань на борту.

"Один з них вийшов з вантажівки і повідомив, що згідно з отриманими від командирів розпорядженнями, у випадку, якщо хто-небудь із збройних формувань побачить БПЛА СММ, його зіб'ють. Після цього патруль покинув цей район", - йдеться у звіті.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Єврокомісія наприкінці січня надішле місію до Маріуполя. Передбачається, що 28-29 січня спеціальна місія ЄС відправиться на Донбас для вивчення ситуації, яка склалася через агресію Росії проти України.

Зазначимо, за останніми даними ООН, з квітня 2014 року на Донбасі в ході конфлікту загинули від 12 800 до 13 000 осіб.

 

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