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Еврокомиссия в конце января направит миссию в Мариуполь

Новости » Политика    22.01.2019 - 11:17
Еврокомиссия в конце января направит миссию в Мариуполь
Иллюстративное фото (mariupolrada.gov.ua)

Миссия будет работать на Донбассе 28-29 января

Европейская комиссия в конце января направит миссию в Мариуполь (Донецкая область). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение брюссельского корреспондента "Радио Свобода" Рикарда Йозвяка в Twitter.

По информации журналиста, 28-29 января специальная миссия ЕС отправится на Донбасс для изучения ситуации, сложившейся из-за агрессии России против Украины.

"Европейская комиссия направит миссию в Мариуполь 28-29 января", - написал он.

Еврокомиссия в конце января направит миссию в Мариуполь

Напомним, ранее министр иностранных дел Павел Климкин сообщал, что в конце января специальная миссия ЕС будет изучать вопросы укрепления украинского Донбасса

"Эта миссия посмотрит комплексно на разные проекты...Лайчак (министр иностранных дел Словакии и председатель ОБСЕ Мирослав Лайчак, - ред.) будет говорить с министрами иностранных дел ЕС, он обратится с конктретними предложениями, но по результатам работы миссии, которая будет в конце этого месяца", - сообщал Климкин.

Также сообщалось, что Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ на Донбассе получит новое оборудование, чтобы лучше фиксировать обстрелы.

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